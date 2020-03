Domenica delle palme, le funzioni solenni trasmesse in tv e sui social

La Spezia - A causa delle condizioni in atto e dei provvedimenti adottati dal governo italiano e dalla Conferenza episcopale italiana, come è noto, sono tuttora sospese le Messe e le altre celebrazioni sacre nelle chiese di tutta la diocesi. Per venire incontro almeno in parte, e nei limiti del possibile, alle esigenze del popolo cristiano, e grazie alla presenza operativa della televisione diocesana Tele Liguria Sud, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha celebrato questa mattina la messa della quinta domenica di Quaresima all’interno della cattedrale spezzina di Cristo Re. La messa viene teletrasmessa in diretta dalla tv diocesana. Lo stesso avverrà, in assenza di fatti nuovi, domenica prossima alle 10.30 per quanto riguarda la Messa della domenica delle Palme. Eventuali trasmissioni in diretta del vescovo per i giorni del Triduo Sacro e di Pasqua saranno rese note nei prossimi giorni. Restano confermate le celebrazioni che diversi parroci, come già reso noto domenica scorsa, effettuano sui cosiddetti “social” (facebook, youtube, instagram) nei giorni festivi e talora anche in quelli feriali.