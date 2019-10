Domenica delle castagne, appuntamento alla Chiappa

La Spezia - Domenica 20 Ottobre “I Ragazzi della Chiappa” insieme all’Associazione Tandem organizzano la prima edizione della “Domenica delle Castagne” presso il campetto Brunetti alla Chiappa in Via Monfalcone 420 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.



Oltre alle caldarroste, vere star del pomeriggio, sono previste attività rivolte ai più piccoli, alle ore 15:00 infatti è previsto lo Spettacolo dei Burattini con la storia di CiccoRivolta, mentre alle ore 16:00 si esibirà il Mago Ciccio Pasticcio con giochi di magia e alle ore 17:00 Susanna Varese racconterà le storie di Topo Tobia. Saranno presenti inoltre Truccabimbi e Baby Dance.



Inoltre sarà presente tutto il pomeriggio il Mimo Ramon di Pro Spezia Ciassa Brin per far divertire i più piccoli. "Vi aspettiamo numerosi per passare una domenica all’insegna del divertimento e dell’allegria - si legge in una nota - mangiando caratteristici prodotti autunnali In caso di maltempo è comunque presente un'area coperta".