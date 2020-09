La Spezia - Non è più tempo da termometro sopra i trenta gradi, ma comunque oggi le temperature, nella fascia centrale della giornata, potranno sfiorare i ventinove. Una domenica di sole da cima a fondo per gli spezzini, che con tutte le precauzioni anti Covid-19 del caso potranno godersela tra spiagge, scampagnate e via discorrendo. Anche perché da domani - questo dicono le previsioni - il solleone andrà in vacanza, lasciando spazio a un cielo variabile e, perché no, a qualche goccia.