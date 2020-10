Domenica con il mercatino in Via Diaz, Via Chiodo e Passeggiata Morin

La Spezia - Domenica 18 ottobre Via Diaz, Via Chiodo e Passeggiata Morin ospiteranno le bancarelle degli ambulanti che solitamente occupano Viale Garibaldi il venerdì. L'amministrazione comunale ha infatti approvato il recupero delle edizioni settimanali che non si sono svolte in ossequio alle ordinanza regionali e sindacali emanate nel mese di settembre, quando la situazione dei contagi da coronavirus in città era assai preoccupante.



D'intesa con le associazioni di categoria gli uffici comunali dell'assessorato al Commercio hanno individuato nel 18 ottobre la prima data utile per il recupero dei mercati del 18 e 25 settembre.

Il servizio Attività produttive assegnerà i nuovi posteggi agli operatori titolari del mercato settimanale di Viale Garibaldi, a titolo provvisorio esclusivamente per la giornata di domenica 18 ottobre, ai sensi della graduatoria compilata in base alla data di inizio attività di commercio su aree pubbliche, risultante dall’iscrizione al Registro imprese della Camera di commercio, delle imprese attualmente operanti sul mercato.



"Una scelta di buon senso e che occorre al commercio cittadino, soprattutto in questo momento, per dare un po' di ossigeno alle attività. Permettiamo infatti al mondo degli ambulanti - spiegano il sindaco Pierluigi Peracchini e l'assessore al Commercio, Lorenzo Brogi - di recuperare i mercati persi e di lavorare in una location nuova, sfruttando l’area a mare, Via Diaz e Via Chiodo. La scelta è stata fatta proprio per poter aiutare il settore: stiamo vivendo un periodo difficilissimo ma come amministrazione cercheremo sempre di aiutare il comparto economico".