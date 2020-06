Domani ultimo giorno di scuola, si riprende ad ottobre?

La Spezia - Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre. Potrebbero essere queste le giornate individuate dal governo centrale per far svolgere la tornata elettorale che doveva essere in maggio ma ha dovuto fare i conti con il coronavirus. Ma al di là di questo, sullo sfondo c'è la questione scuole e la data di partenza del nuovo anno: molte sono sede di seggio elettorale e c’è il rischio che in sette regioni si riapra in pratica ai primi di ottobre. Sì, perché a parte il referendum che coinvolge tutte le scuole italiane sede di seggio elettorale, le amministrative coinvolgono molti comuni nelle sette regioni e in caso di ballottaggio le scuole non farebbero in tempo a riaprire che sarebbero costrette a richiudere. L’eventuale doppio turno si svolgerebbe infatti dopo due settimane. Con Valle d’Aosta, Marche, Campania, Puglia, Veneto, Toscana c'è anche la Liguria. Un problema in più insomma per il Ministero dell’Istruzione che già dovrà lavorare per dotare gli istituti delle misure di sicurezza post-Covid e organizzare la didattica in aula, tutte situazioni su cui bisognerà trovare soluzioni in estate. Nelle prossime ore il nodo dovrebbe sciogliersi, ma i bene informati affermano che difficilmente si potrà scegliere una data antecedente al 20 settembre.



Sullo sfondo la bagarre fra regioni che vogliono il voto il prima possibile e governo che fatica a trovare una quadra. Regione Liguria si dice pronta ad attuare per le scuole linee guida alternative a quelle proposte dal Governo per garantire una ripartenza in sicurezza e nel benessere di alunni e insegnanti. Toti, insomma, stringe il suo braccio di ferro con il Ministro Azzolina dopo aver battagliato nei mesi scorsi per un voto a luglio che, evidentemente, non ci sarà: "Inaccettabile il modo cui il ministro Azzolina vuol far tornare i ragazzi e i bambini in classe - dichiara il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Gabbie in plexiglass o mascherine ai piccoli per 8 ore non credo siano le soluzioni adatte. Chi scrive certe proposte è lontano dalla realtà, come è stato ampiamente dimostrato in questi mesi. Dopo aver ascoltato in questi giorni migliaia di proteste da parte delle mamme, giustamente preoccupate, e confrontandomi con altri colleghi Presidenti di Regione, abbiamo pensato di fare la stessa cosa per le scuole come abbiamo già fatto per le attività economiche. E in Liguria faremo linee guida alternative, per garantire certamente sicurezza ma anche benessere ad alunni e insegnanti. La scuola non è solo un luogo di apprendimento ma è socialità e inclusione. È il luogo dove si costruisce il nostro futuro senza cui non possiamo ripartire. La scuola deve essere messa al centro dell'azione di governo con risposte concrete, come la messa in sicurezza degli edifici, l’assunzione di docenti e personale, il wifi, le biblioteche, l'acquisto di fogli, pennarelli, gessetti e carta igienica, tutte cose che mancano nelle scuole e le devono comprare i genitori". Inevitabile il passaggio sulla data delle elezioni: "Vogliamo davvero mandare i nostri ragazzi a scuola a ottobre? Si va verso questa direzione mettendo le elezioni amministrative il 20 settembre - prosegue il preaisente regionale - I nostri alunni sono fermi da febbraio ed è assurdo posticipare ulteriormente il ritorno sui banchi. Davvero vogliamo creare altri disagi alle famiglie e sacrificare di nuovo questa categoria? E’ necessaria una soluzione alternativa che vada incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie”.



Tra alti e bassi, fan ed haters della DaD, l’anno in corso volge, finalmente, al termine: con molta probabilità questa settimana rappresenta la fine di un’esperienza più unica che rara e domani è il giorno che, simbolicamente, porrà fine a questa assurda annata scolastica. Senza campanelle e primo bagno dell'anno per festeggiare l'inizio di una lunga estate, quella che, da adulti, tutti sognano di poter rivevere almeno una volta nella vita.