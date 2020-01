Domani anche alla Spezia la "Notte delle Edicole"

La Spezia - Domani dalle ore 20 presso l'edicola ubicata in piazza Concordia a Migliarina verrà realizzata la prima edizione della “Notte delle Edicole”. L'iniziativa che si svolgerà contemporaneamente in buona parte delle città italiane consiste nel tenere aperta un'edicola dopo l'orario di lavoro organizzando un piccolo buffet, in questo caso curata dall' Arci Concordia, per tutti i partecipanti. Il presidio al quale sono stati invitati a partecipare amministratori, esponenti delle redazioni dei quotidiani spezzini e distributore locale è aperto a tutti quelli che avranno voglia di esserci. "L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare sul difficile momento che stanno attraversando le edicole - spiega il segretario provinciale Sinagi Gino Luvisotti, che rappresenta gli edicolanti spezzini, apuani e del levante ligure - l'editoria in genere e tutto il commercio di vicinato schiacciato da una crisi dirompente provocata oltre che dalla situazione generale anche dalle scelte liberaliste che stanno consegnando il commercio cittadino nelle mani della grande distribuzione, oltre che da una tassazione oppressiva che rende il lavoro del tutto antieconomico". La manifestazione si ripeterà in primavera quando verranno tenute aperte con modalità ancora da studiare tutte le edicole del centro cittadino.