Dodici posti del servizio civile con l'ente Aps

La Spezia - L'Ente Accoglienza APS, mette a disposizione n°12 posti per un progetto di Servizio Civile Universale intitolato Scholabilità. Il servizio verrà svolte su 3 sedi distribuite sul territorio Via Cadorna 24 a La Spezia Via Lunigiana 576 a La Spezia e Via Carducci 5 a Sarzana.



Il bando è aperto fino al 10 ottobre alle 14.00, per ragazzi di età compresa tra i 18 e 28. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per maggiori informazioni sul nostro progetto potete consultare il sito: www.consorziocometa.org o telefonare ai numeri 0187-25571 331-6396974