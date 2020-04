Dodici nuovi posti letto di terapia intensiva in Asl. E altri sei possono diventarli in poco tempo

La Spezia - Cresce la dotazione di posti letto di Terapia intensiva nella Asl5, passata dai 15 posti letto complessivi pre-Covid a un totale di 33, di cui 14 all’ospedale Sant’Andrea e 13 al San Bartolomeo di Sarzana. E a questi se ne aggiungono 6 di terapia semi intensiva che potranno essere rapidamente allestiti ad ospitare cure di terapia intensiva.

Una notizia che CDS aveva anticipato ben un mese fa, come è possibile leggere qui.



“La sanità ligure – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – ha saputo reagire tempestivamente di fronte all’emergenza coronavirus, garantendo cure appropriate a tutti i cittadini che ne avessero bisogno. E questo è stato possibile grazie allo sforzo straordinario di tutto il personale sanitario: medici, infermieri, Oss, tecnici e tutti coloro che da settimane sono impegnati in prima linea e ai quali saremo sempre riconoscenti”.



In particolare, domani, lunedì 20 aprile, saranno attivati presso la struttura complessa Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Sant'Andrea delle Spezia 4 nuovi posti letto: la dottoressa Cinzia Sani, direttore della struttura e capo dipartimento Emergenza-Urgenza, disporrà questa nuova dotazione di posti letto che si aggiungono ai 10 già disponibili, portando così a 14 il numero di letti a disposizione, particolarmente utili in questo momento di emergenza. Inoltre, sempre nell'ospedale della Spezia, sono disponibili 6 posti di terapia semi intensiva che, in caso di necessità, possono essere trasformati con tempestività in intensiva. I quattro nuovi posti letto sono stati realizzati nell'arco di 15 giorni grazie ad alcune apparecchiature donate all'azienda da privati, associazioni, fondazioni e dalla Protezione Civile nonché dall'impegno profuso dalle Strutture tecniche e amministrative per attivarli in tempi brevissimi, consentendo così all'ospedale Sant’Andrea di avere complessivamente fino a 20 posti di terapia intensiva.



L'Asl5 ha ritenuto necessario in questo momento particolarmente delicato dover incrementare la dotazione di posti di terapia intensiva anche presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana con 8 nuovi posti letto, in aggiunta dei 5 già esistenti passando ad una dotazione complessiva di 13 letti. In questo modo la Asl 5 è passata da 15 posti complessivi di Terapia intensiva a un totale di 33 sul territorio.



Per quanto riguarda le opere edili e l’impiantistica, i nuovi posti letto Uti sono stati messi in campo grazie anche alla progressiva realizzazione del Piano straordinario predisposto da Regione Liguria per la Asl 5.