Diversità come valore, in Sala Dante si parla di diritti e bambini

La Spezia - "La complessità sociale contemporanea rende i temi del rispetto dei diritti dell'infanzia, delle politiche per gestire l’emancipazione dalla povertà educativa e l’affermazione del diritto all'inclusione fondamentali per il mondo della scuola. Riconoscere e dare attuazione al diritto all’apprendimento delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi così come stabilito dall’art. 29 della Convenzione ONU per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è un compito complesso ed importantissimo che pone al centro di ogni fase dell’azione educativa lo studente con le sue specificità, i suoi bisogni, le sue individuali capacità ed aspirazioni; guardare alla diversità come valore e alle differenze come risorsa diventa un fattore di stimolo alla ricerca delle vie grazie alle quali la didattica diventa significativa in modo duraturo per gli studenti ed il lavoro scolastico rinnova l’emozione della relazione e dell’apprendimento"



Una nota del Comune della Spezia spiega che "su questi argomenti, l’Assessore all’Istruzione del Comune della Spezia Giulia Giorgi aprirà il convegno “La scuola buona: i bambini incontrano i diritti”, in programma sabato 14 aprile 2018 in Sala Dante (Via Ugo Bassi, n. 1), con inizio alle ore 9, interventi e dibattito fino alle ore 17.30".



Un momento di riflessione sul ruolo della scuola nella promozione dell’individuo, con l’intervento di importanti relatori: Luigi d’Alonzo, Professore Ordinario di Pedagogia speciale presso la Facoltà di Scienze della Formazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Alessandra Rucci, Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Savoia Benincasa” di Ancona individuato da INDIRE tra le “Avanguardie educative” italiane e Andrea Montanari, insegnante e coautore del libro “Favole narrate due volte - Viaggio di un insegnante d’inglese e di un allievo pittore”.



Con la collaborazione delle scuole spezzine e dell’Ufficio Scolastico territoriale della Spezia saranno approfonditi alcuni aspetti determinanti del fare scuola : inclusione ed equità nell’educazione, elementi per l’innovazione scolastica sostenibile, differenziazione della didattica, osservazione e progettazione educativa, dimensione laboratoriale dell’inclusione scolastica e progetto di vita dello studente; l’organizzazione della giornata si deve alla Cooperativa sociale La Cordata.Inclusione & Cittadinanza Attiva, che gestisce il servizio di assistenza scolastica per gli alunni con handicap nelle scuole spezzine, fornendo a 180 studenti attraverso i propri educatori il supporto per promuovere le proprie risorse di autonomia e comunicazione.



Durante la pausa pranzo il Comune della Spezia organizzerà un buffet per i partecipanti; per info ed iscrizioni occorre contattare il numero 0187/599403 o l’indirizzo e-mail: e.cinquanta.lacordata@gmail.com



La partecipazione al convegno, aperto a tutta la cittadinanza, è gratuita.