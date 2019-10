Disservizi sul portale di Atc: "Problemi al software per gli abbonamenti online"

La Spezia - Disagi per gli abbonati di Atc che non riescono a rinnovare online. In questi giorni un cospicuo numero di cittadini si è addentrato nel portale ufficiale senza però riuscire a completare gli step per ottenere il rinnovo.

In merito alla vicenda interviene l'azienda che in una nota specifica: "Stiamo ricevendo alcune segnalazioni circa l’episodico mal funzionamento della procedura di rinnovo degli abbonamenti on-line. Nello scusarci per gli eventuali disservizi, comunichiamo che Atc Esercizio è, al momento, impossibilitata ad intervenire direttamente sul software essendo lo stesso di proprietà di società terza. Preghiamo dunque gli utenti che trovassero difficoltà nel rinnovo degli abbonamenti on – line di segnalarlo al numero 0187-522588. Comunichiamo altresì che ATC si è già attivata, da mesi, per la sostituzione del software e dunque a breve il problema verrà risolto definitivamente".