Disservizi reti Telecom, Radio Taxi: "Ecco come fare per raggiungerci"

La Spezia - E' in corso da questa notte un disservizio sulle reti Telecom in tutta Italia che sta compromettendo anche il funzionamento del centralino Radio taxi. Radio taxi quindi invita la clientela a provare a chiamare prima il centralino 0187.523523 se a causa del guasto la linea non dovesse ancora funzionare, chiamare direttamente le colonnine ai numeri 0187.736179 (Ospedale), 0187.736127 (Civico), 0187.714805 (Stazione), oppure recarsi ai parcheggi. Il malfunzionamento colpisce fra gli altri anche il Comune di Lerici: le linee telefoniche sono momentaneamente interrotte. Per comunicazioni urgenti si prega di utilizzare la posta elettronica.