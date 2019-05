Disponibili contributi per i privati che hanno subito danni nel nubifragio di ottobre 2018

La Spezia - L’amministrazione comunale spezzina informa che la Regione Liguria ha aperto due bandi relativi alle domande di contributo per i privati che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici del 29-30 ottobre 2018. Possono presentare domanda i privati che hanno trasmesso, nei termini prefissati, il "modello D denuncia di danno" al Comune della Spezia.



Le misure di intervento sono due:



Bando Misura 1- I contributi sono previsti per un importo massimo di € 5.000 per i privati che hanno subito danni alle prime case. Il termine per la presentazione della domanda è il 30 maggio 2019.



Bando Misura 2 - I contributi sono previsti nel limite complessivo di € 150.000 per domanda, fino all’80% per le prime case e al 50% per le altre abitazioni dell’importo ammesso a contributo, e per le parti comuni di edifici residenziali.

Il termine per la presentazione della domanda è il 7 giugno 2019;



I due bandi “Misura 1” e “Misura 2” sono cumulabili ma hanno modulistica, procedure e criteri differenti. I bandi e la modulistica sono scaricabili dalla home page sito del comune www.comune.sp.it nella sezione “notizie dal Comune” oppure al link: http://www.comune.laspezia.it/Comunichiamo/URP/in_evidenza/La-Regione-Liguria-ha-aperto-due-bandi-relativi-alle-domande-di-contributo-per-i-privati-che-hanno-subito-danni-a-seguito-degli-eventi-del-29-30-ottobre-2018. Le domande possono essere trasmesse per posta raccomandata al Comune della Spezia Piazza Europa 1 19124 La Spezia, a mano presso l’ufficio Protocollo o via PEC all’indirizzo: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it. Per informazioni: valeria.corradini@comune.sp.it - 0187-727728