Disparità di genere nel mondo scientifico, se ne parla con Fidapa

La Spezia - La Sezione della Spezia di FIDAPA-BPW Italy (FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI- International Federation of Business and Professional Women) è lieta d’invitare la cittadinanza, il 7 aprile 2018, dalle ore 09.30 alle ore12.30, Sala Dante – Via Ugo Bassi, 4, al Convegno Distrettuale dal titolo "LA DISPARITÀ DI GENERE NELLE PROFESSIONI SCIENTIFICHE", evento del ciclo: LA CREATIVITA’ FEMMINILE, LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE, MOTORI DI DIVERSO SVILUPPO SOCIO- ECONOMICO. OBIETTIVI E PROGETTI - Tema Nazionale FIDAPA per il biennio 2017-2019.

L’evento è promosso dal Distretto Nord Ovest (che comprende le Sezioni situate in Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta) ed organizzato in collaborazione con la nostra Sezione

poiché, come movimento d'opinione, crediamo che dare forza alle Donne e promuovere l'uguaglianza di genere è fondamentale per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Lo scopo di questa iniziativa è dunque contribuire a colmare il gender gap nelle cosiddette STEM (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), coinvolgendo le studentesse degli Istituti Superiori del nostro territorio che, grazie alla testimonianza di donne, eccellenze nelle professioni legate a tali discipline, e al dibattito che ne seguirà, potranno scegliere il proprio futuro senza farsi condizionare da falsi stereotipi.



PROGRAMMA



ORE 9.30 REGISTRAZIONE E WELCOME COFFEE





ORE 10.00 SALUTI





Mirella Orgallo - Presidente Sezione della Spezia FIDAPA BPW ITALY

Grazia Mura - Presidente Distretto Nord Ovest FIDAPA BPW ITALY

Maria Concetta Oliveri - Vice Presidente Nazionale FIDAPA BPW ITALY





INTERVENTI



Flavia Marzano - Fondatrice e già Presidente di Stati Generali dell'Innovazione, ideatrice e animatrice della rete WISTER (Women for Intelligent and Smart Territories) e Docente in tecnologie per la Pubblica Amministrazione



Raffaella Femia - Past Presidente Sezione di Savona FIDAPA BPW ITALY e ideatrice in collaborazione con il Polo Universitario di Savona del progetto App “My best way”



Michela Bruzzone – Ing.Meccanico, Responsabile Innovazione e Progetti Avanzati presso Maserati S.p.A



Veronica La Regina - Esperta di Business ed Innovazione Spaziale per RHEA Group BV presso il Centro Tecnologico ESTEC dell’Agenzia Spaziale Europea a Noordwijk (Olanda)



Annamaria Nassisi – Responsabile del Marketing Strategico per l’osservazione, l’esplorazione e la navigazione per Thales Alenia Space e Direttore della Comunicazione di WIA-E (Women in Aereospace Europe) e Cooleader del Local Group di Roma



Lucia Krasovec Lucas - Arch. e Presidente di AIDIA (Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti)



Raffaella Ranise - Scrittrice di “Rita Levi Montalcini: aggiungere vita ai giorni” e “Noi un punto nell’Universo. Storia semplice dell’Astronomia”





ORE 12.30 CONCLUSIONI



Maria Concetta Oliveri - Vice Presidente Nazionale FIDAPA BPW ITALY