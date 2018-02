Discovery Italy, Framura in prima linea con Sestri Levante e Chiavari

La Spezia - I Comuni di Sestri Levante, Chiavari e Framura hanno condiviso, anche quest’anno, la realizzazione di un evento di promozione turistica, dedicato all’intero incoming italiano: si tratta della seconda edizione di “Discover Italy - Meeting Suisse & Europe”, workshop in cui i tour operator stranieri incontreranno gli operatori italiani in una giornata destinata agli accordi commerciali B2B.

L’evento sbarca in Liguria direttamente da Lugano, dove si è svolto per ben 20 anni.

Location esclusiva l’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, che ospiterà venerdì 23 Febbraio il workshop focalizzato sul perfect match tra domanda ed offerta, mentre sabato 24 gli stessi operatori trascorreranno una giornata alla scoperta delle bellezze di Chiavari e Framura, attraverso un percorso di valorizzazione delle eccellenze locali composto da visite guidate, percorsi nella natura, tempo libero per lo shopping, degustazioni di prodotti tipici.

Con il 50% di buyers e il 30% di seller in più rispetto all’edizione precedente, oltre 1500 appuntamenti totali, Discover Italy - Meeting Suisse&Europe si conferma punto di contatto tra la realtà dell’offerta turistica locale e i buyers stranieri.



Partecipano alla giornata di workshop, con una postazione dedicata, gli operatori di Lavagna e i Comuni di Moneglia e Deiva Marina, ricreando così il gruppo di lavoro di territorio protagonista all’ultima edizione di BIT Milano.



Ad accogliere i tour operator una serata di benvenuto, prevista per giovedì 22 febbraio presso l’Hotel Due Mari, patrocinata dal Comune di Sestri Levante insieme a Regione Liguria e Mediterraneo Servizi; invece a conclusione della giornata di workshop di venerdì 23 si terrà un dinner party presso la Piscina dei Castelli .



Così dichiara Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante: “La crescita che Discover Italy – Meeting Suisse&Europe ha registrato nel giro di un anno conferma la bontà di un percorso di promozione del territorio che ci vede coinvolti insieme agli altri Comuni partner e che rappresenta un importante tassello all’interno di un complesso di iniziative e attività che portiamo avanti in condivisione con gli operatori turistici della nostra città. Siamo particolarmente felici di dividere anche quest’anno questa esperienza con il territorio, con il quale stiamo collaborando proficuamente da tempo. È un’esperienza che ci consente di mettere a sistema forze economiche e tecniche, peculiarità territoriali e approcci differenti, con l’obiettivo di operare nel campo della promozione turistica in maniera coordinata e condivisa e con la collaborazione degli operatori economici e turistici, per lavorare su opportunità di sviluppo e crescita capaci di funzionare non solo sulla carta ma di avere risvolti concreti sul territorio ”.





Il Sindaco di Chiavari Marco Di Capua e l’Assessore al Turismo Gianluca Ratto confermano: “Stiamo lavorando in sinergia con i comuni di Sestri Levante e Framura per promuovere il nostro territorio puntando sempre più sulla qualità della nostra offerta, migliorando la politica di marketing turistico di tutto il Tigullio Orientale.

Dopo l’adesione di Chiavari al Patto Strategico per il Turismo di Regione Liguria, la partecipazione alla Fiera Internazionale di Rimini - TTG Incontri e alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT), siamo pronti per Discover Italy - Meeting Suisse, sottolineando il nostro forte impegno a favore dello sviluppo del settore turistico per troppo tempo dimenticato e non valorizzato a pieno.

Saranno giornate importanti ed impegnative in cui i tour operator incontreranno gli operatori italiani nella splendida cornice dell’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante. Sabato 24 gli operatori internazionali dedicheranno l’intero pomeriggio alla scoperta della nostra città, visitando il porto turistico, il lungomare, il nostro centro storico: infine, presso la Chiesa sconsacrata dei Filippini, i ristoratori chiavaresi offriranno loro una degustazione delle specialità culinarie chiavaresi, mentre i nostri artigiani esporranno i tipici manufatti chiavaresi. Con i proventi dell’introduzione dell’imposta di soggiorno saremo in grado di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani che potranno trovare nel settore turistico uno sbocco naturale nel mondo del lavoro”.





Così Andrea Da Passano, Sindaco di Framura: “Siamo orgogliosi di contribuire anche quest’anno alla realizzazione del Discover Italy, che dà lustro a Framura e alle Baie del Levante. Sin dalla sua prima edizione abbiamo deciso di sposare questo progetto, perché sappiamo quanto sia fondamentale essere presenti a fiere e workshop; eventi che ci consentono di aprirci al mondo, di restare al passo con le costanti evoluzioni dell’industria turistica e di fare rete con le eccellenze della Liguria. Organizzare il Discover Italy qui in Riviera ci consente inoltre di mostrare ai buyer le peculiarità di Framura e delle Baie del Levante. Fa piacere che anche altri comuni del comprensorio ci stiano seguendo in questo tipo di iniziative, come è successo al Vakantiebeurs di Utrecht e alla BIT di Milano. Il turismo è l’industria della nostra regione ed è su quello che bisogna investire. Ecco perché il Comune di Framura dà tutto il supporto possibile a Framura Turismo, braccio operativo dell’amministrazione in materia di turismo e promozione, che ringrazio per il costante impegno e la professionalità. Se possiamo essere presenti a eventi come questo è anche merito loro.”



Interviene anche il Sindaco di Moneglia, Claudio Magro “La partecipazione del Comune di Moneglia alle fiere del turismo è ormai attiva da anni, crediamo molto nella promozione del territorio in collaborazione con i Comuni limitrofi: presentarsi uniti come comprensorio ha sicuramente un valore aggiunto.

Moneglia, quest’anno, potenzierà l’attività di promozione del territorio grazie anche ai proventi derivanti dall’applicazione della tassa di soggiorno: valuteremo con gli operatori come spendere ed investire queste risorse in turismo, settore che garantisce la maggior parte dell’occupazione al comune di Moneglia. E’ necessario, quindi, supportare le attività e le famiglie che trovano in questo settore il loro posto di lavoro”





Conclude Paolo Bertagni, Presidente di Givi Srl, organizzatore della manifestazione: “Quest’anno Discover Italy crescerà oltre il 30% come presenza seller e di circa il 50% come presenza buyer. Già oltre 1500 gli appuntamenti presi tra operatori della domanda e dell’offerta. Un risultato che va ben oltre le aspettative e che è il frutto anche della cooperazione sempre molto positiva e costruttiva con le istituzioni e gli operatori del territorio”