Disagi maltempo nelle scuole, gli studenti si mobilitano

La Spezia - Prosegue la protesta per i disagi nelle scuole legati al maltempo, iniziata giovedì scorso al Capellini-Sauro. Venerdì 12 alle ore 9:00 gli studenti manifesteranno in Piazza Europa, sotto la sede della Provincia. "Con questa manifestazione - si legge nella nota diramata dal gruppo di destra Blocco studentesco - vogliamo portare la voce degli studenti spezzini sotto il palazzo della Provincia, ossia dove si prendono le decisioni sul nostro futuro. L'obiettivo sarà quello di ottenere un nuovo incontro con il Presidente per esporgli un resoconto scuola per scuola. Questa volta è veramente troppo, è arrivato il momento di dire basta. Capiamo benissimo che non sia facile sanare tutte le problematiche che si trascinano da anni ma è dignitoso e sicuro che studenti e docenti svolgano le lezioni così? Chiediamo che venga creato un tavolo di confronto permanente che si riunisca con cadenza periodica, tra il personale della Provincia, i rappresentanti degli studenti e dei movimenti studenteschi con l'obiettivo di avvicinare il mondo della scuola alle istituzioni, portando avanti una comunicazione più diretta che faciliti e velocizzi la risoluzione di tutte le problematiche all'interno degli edifici scolastici spezzini. Invitiamo tutti gli studenti e tutti i rappresentanti d'istituto a partecipare, indipendentemente dall'appartenenza politica - conclude la nota -, per ottenere finalmente la possibilità di ricevere delle risposte concrete da chi si dovrebbe far carico della sicurezza e del decoro delle nostre scuole".