Disagi alla Piramide, le scuse di Acam Ambiente

La Spezia - In merito all’articolo pubblicato ieri (QUI), ACAM ambiente si scusa con il lettore F. B. e con quanti ieri non hanno avuto la possibilità di conferire alcune tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta di Piramide.

La gestione dei Centri di Raccolta è per sua natura dipendente dai quantitativi conferiti dagli utenti, ovviamente non prevedibili, e dalla organizzazione della logistica: quest’ultimo aspetto può essere a sua volta condizionato dagli impianti di destinazione e dalla loro capacità di ricevere i materiali, elemento anche questo soggetto a situazioni di mercato, non programmabili.

Si precisa inoltre che l’Amministrazione Comunale della Spezia non ha alcuna responsabilità su quanto accaduto e che ACAM ambiente, in qualità di Gestore, assicura il massimo impegno a migliorare la gestione e le condizioni d’uso dei propri Centri di Raccolta, con l’obiettivo di offrire un servizio efficiente ed evitare il ripetersi di situazioni quali quelle segnalate.



La Direzione Acam Ambiente