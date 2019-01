Disabili escursionisti, un successo la serata benefica di Afrodite onlus

La Spezia - Lo scorso venerdì 4 gennaio, nei locali del Ristorante spezzino dei F.lli D’Angelo, in Via Prione, alla presenza di molti ospiti benefattori, si è conclusa con successo la serata di beneficenza organizzata dall’associazione Afrodite Onlus di La Spezia.

L’evento era finalizzato alla raccolta fondi per finanziare un progetto di solidarietà: consentire ad un gruppo di disabili psico-fisici di poter effettuare escursioni su sentieri tracciati nel nostro territorio.

A tale scopo Afrodite Onlus, in collaborazione con il CAI Provinciale Della Spezia, ( il quale ha avuto in donazione una carrozzina speciale circa due anni fa denominata Jolette,) che consente anche ai disabili di poter percorrere sentieri individuati dallo stesso ente e che provvede anche alla manutenzione e messa in sicurezza dei percorsi praticabili hanno da tempo collaborato al progetto. Il presidente dell’Associazione Afrodite Onlus Mauro Bornia, ha illustrato ai presenti l’importanza sociale dell’iniziativa ed ha spiegato che, trattandosi di un ausilio speciale, occorre che i volontari CAI che accompagneranno i ragazzi, siano istruiti con nozioni basiche ma fondamentali per poter trasportare un disabile. È quindi necessario formare e specializzare i volontari già attivi all’interno di questa realtà tramite uno specifico corso, che grazie alle donazioni emerse da questa serata potrà essere completamente finanziato.

Il raggiungimento della cifra necessaria è stato possibile grazie ad un prezioso contributo economico integrativo di Fondazione Mediolanum Onlus, tramite la figura del Private Banker Fabio Boggio, dell’Agenzia di Banca Mediolanum di Viale Italia 399 a La Spezia.

Il sostegno e la fiducia ricevuti dai partecipanti al progetto saranno uno stimolo per affrontare e concludere il corso!