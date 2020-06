Direttissime in videoconferenza, d'obbligo la toga

La Spezia - Anche il tribunale della Spezia sceglie il collegamento da remoto per svolgere parte del suo lavoro. Un protocollo d'intesa valevole fino al 30 giugno prossimo, salvo un precedente fine corsa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, dispone infatti che le udienze di convalida dell'arresto o del fermo nonché i giudizi con rito direttissimo debbano appunto tenersi in videoconferenza. Prioritariamente, ma non esclusivamente, con Microsoft Team, strumento reso accessibile a magistrati, forze dell'ordine e avvocati e attivato in questura, ai comandi spezzini di Carabinieri e Finanza, alla caserma sarzanese dell'Arma nonché alla carcere della Spezia. Gli avvocati potranno seguire le seduta fisicamente in aula, collegati da remoto per conto proprio oppure assieme all'assistito.



Se il legale sceglie di partecipare da remoto, viene garantita, prima, durante e immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria – o penitenziaria, nel caso l'indagato si trovi alla casa circondariale – come, ad esempio, una linea telefonica riservata, senza possibilità di ascolto da parte degli operatori di polizia. Un collegamento al quale, ove necessario, deve poter accedere l'eventuale interprete. Inoltre l'ufficiale di polizia giudiziaria presente ai fini dell'identificazione presente nella stanza da cui, in remoto, l'arrestato partecipa all'udienza, deve essere soggetto estraneo all'arresto e alle indagini. E la partecipazione all'udienza da remoto, si legge, non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.