Dipendente Fincantieri positivo, i colleghi: "Non stava solo in ufficio, era spesso a bordo"

La Spezia - I colleghi del lavoratore di Fincantieri risultato positivo al coronavirus smentiscono la versione fornita dall'azienda rispetto alle mansioni svolte dall'uomo, ricoverato in Infettivologia al Sant'Andrea.

"Il nostro collega, al quale vogliamo esprimere la nostra vicinanza, è un impiegato che non frequentava solamente il suo ufficio come ha detto l'azienda, ma il capo officina dell'apparato motore e dunque - dichiarano alcuni colleghi a CDS - una figura che andava spesso a bordo della nave, nella fattispecie Nave Vulcano. E' vero che non veniva a lavorare dal 28 febbraio e non bisogna scatenare il panico, ma è giusto dire le cose come stanno: il giorno prima di assentarsi per malattia era imbarcato in prova a mare con la nave, sulla quale erano presenti circa 200 dipendenti tra personale Fincantieri, ditte in appalto e personale militare. Sappiamo che alcuni nostri colleghi sono stati informati dell'accaduto perché sono stati certamente a stretto contatto con lui e saranno sottoposti ai controlli. Sarebbe opportuno che i controlli venissero estesi in vasta scala all’interno del cantiere, per evitare eventuali focolai".



Per domani, intanto, sono state proclamate 8 ore di sciopero da tutte le sigle sindacali.