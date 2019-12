Diocesi verso il Natale, il vescovo fa visita a istituzioni e aziende

La Spezia - Con il progredire del mese di dicembre e del periodo liturgico di Avvento, iniziano a svolgersi le celebrazioni e le iniziative che preparano la comunità ecclesiale e tutta la comunità civile alla grande solennità del Natale. Domenica prossima, a Sarzana, nell’antica cattedrale di Santa Maria Assunta verrà celebrata per il quarantunesimo anno consecutivo la Messa del Natale di solidarietà, organizzata dalle comunità del consorzio diocesano “Cometa” insieme a quelle del consorzio “Campo del vescovo” e alla Caritas. La Messa sarà celebrata alle 18 dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, sempre presente a questa bella iniziativa pre–natalizia sulle orme dei suoi predecessori, a cominciare dal vescovo Siro Silvestri che le dette inizio nel 1979. La celebrazione sarà arricchita dalle letture e dai canti curati da ragazzi e ragazze delle comunità guidate da don Franco Martini: comunità non solo di recupero fisico e psichico, ma soprattutto di intensa vita spirituale. che in occasione del Natale trova ogni anno uno dei momenti più belli. Tutti sono invitati. Martedì intanto, alle 19, monsignor Palletti celebra invece alla Spezia, nella chiesa delle suore di Maria Ausiliatrice, con ingresso da via Malaspina, la consueta Messa pre–natalizia per le aggregazioni laicali, cui sono invitati soci e familiari di tutte le associazioni e movimenti. Lo stesso giorno il vescovo darà inizio alle tradizionali visite augurali nei luoghi di lavoro. Martedì sono previsti gli incontri in Prefettura, Provincia, Comune capoluogo, Iren, Ispettorato agrario e Provveditorato agli studi. Mercoledì Palletti visiterà Camera di commercio, Agenzia delle entrate, Inps e, al pomeriggio, l’Enea di Santa Teresa; giovedì Intermarine e Sineco; venerdì Oto Melara, Mbda, Tarros e Contrepair.