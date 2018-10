Diocesi spezzina unita in una preghiera corale

La Spezia - Come già annunciato domenica scorsa, in questo mese di ottobre – intenso già per la tradizionale attività “missionaria” – la diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato si appresta a vivere le celebrazioni per l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale. Il culmine di queste celebrazioni sarà domenica prossima 14 ottobre alle 17, con la Messa solenne che il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà, insieme ai sacerdoti di tutte le zone pastorali, nella chiesa cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Nel corso della celebrazione, come già avvenuto negli anni scorsi, il vescovo conferirà ai catechisti ed alle catechiste delle varie parrocchie, che sono tutti invitati in cattedrale, il “mandato” per esercitare la loro funzione nel nuovo anno. Tutti i fedeli sono invitati ad intervenire al rito. In precedenza, nella mattinata di venerdì, all’avvio del nuovo anno pastorale sarà dedicato l’incontro mensile del vescovo con il clero. Alle 9.30, nella cattedrale di Cristo Re, avrà luogo l’Adorazione eucaristica con la recita dell’ora Terza. Alle 10, nel sottostante salone “Fanelli”, monsignor Palletti presenterà le indicazioni pastorali per il nuovo anno. Sacerdoti e diaconi permanenti sono tutti invitati ad essere presenti. Nei giorni scorsi, invece, altri eventi hanno in qualche modo preparato la celebrazione di domenica prossima. In particolare, ieri il vescovo ha presieduto a Suvero, in alta Val di Vara, il primo dei pellegrinaggi mensili mariani del nuovo anno. Al centro di questo evento, come sempre, ma con significativo riferimento alla situazione attuale della diocesi, con un numero limitato di sacerdoti e di seminaristi, la preghiera per le vocazioni sacerdotali, oltre che per la santificazione del clero. Numerosi i pellegrini che da diverse località del territorio hanno raggiunto ieri mattina la pineta di Suvero, nonostante il tempo ormai autunnale. Ieri sera, infine, sempre il vescovo Palletti ha celebrato alla Spezia la Messa per i centocinquanta anni dell’Azione cattolica, inizio del nuovo anno sociale. Nella circostanza, è stato presentato un libro sulla storia dell’associazione, sia a livello nazionale sia spezzino.