Diocesi, ha preso il via il secondo ciclo dei corsi per fidanzati

La Spezia - Si conclude domenica prossima con una Messa insieme il primo ciclo (A) dei corsi di preparazione al matrimonio organizzati dall’ufficio diocesano Pastorale della famiglia alla Spezia. Il ciclo si è svolto nella sede di via Malaspina 1. Nel contempo, ha preso il via venerdì il ciclo B, che si tiene presso la parrocchia di San Paolo apostolo alla Pianta. Gli incontri si tengono nei venerdì del mese di novembre e si concluderanno domenica 6 dicembre con la Messa. Proseguono inoltre il ciclo H, che si tiene a Levanto, e il ciclo L, a Cafaggiola di Luni. Per info, consultare il sito web dell’ufficio.