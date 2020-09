Dimessi Asl5 divisi tra Spezia e Genova, negativi primi tamponi agli alunni

La Spezia - Nel secondo giorno di scuola ammontano a un centinaio, a livello regionale, i tamponi in carico al Gaslini, hub regionale della rete sanitaria a supporto del sistema scolastico, relativi a casi di alunni e adolescenti che non hanno accusato sintomi a scuola. “Si tratta quindi di casi segnalati dai rispettivi pediatri e medici di medicina generale relativi alla permanenza al domicilio”, spiegano in una nota dalla Regione. La prima quota di tamponi processata – 49 in tutto – ha dato esito negativo, mentre la quota mancante sarà processata dalla mattina di domani. Al Gaslini, come spiegato dal direttore dottor Petralia oggi pomeriggio in conferenza stampa, ci sono 8 minori ricoverati positivi al Covid-19, tra questi uno spezzino, in particolare una adolescente con patologie pregresse, da tempo in cura presso la struttura.



“Sul fronte del trasporto su gomma legato all’avvio dell’anno scolastico, ad oggi non ci sono stati allarmi o segnalazioni di disguidi da parte di nessuna delle quattro province e la maggior parte dei mezzi è rimasta sotto la soglia dell’80% di carico”, affermano ancora dalla Regione. L'ente segnala altresì che i quattro dimessi dal San Bartolomeo di Sarzana, ospedale “Covid”, sono stati equamente distribuiti tra la struttura Luna blu alla Spezia Spezia e quella di Viale Cembrano a Genova, dove termineranno la loro degenza. “Regione Liguria invita alla massima attenzione e prudenza tutti i cittadini, soprattutto quelli residenti nella zona spezzina”, concludono dall'ente.