Digitalizzazione delle imprese e innovazione produttiva. Confcommercio sottoscrive convenzioni con professionisti

La Spezia - Fornire tutta l’assistenza necessaria agli imprenditori che cerchino un sostegno per avviarsi verso un futuro ormai non troppo lontano e sfruttare al meglio le opportunità del digitale, dell’e-commerce, progettando siti web adatti ad ogni esigenza e pianificando strategie di web marketing con l’obiettivo di trasformare i propri investimenti in risultati tangibili. È con questa finalità che Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, nell’obiettivo di accompagnare le imprese verso la digitalizzazione e l’innovazione produttiva, ha reso operativo lo sportello innovazione Spin, attraverso cui le aziende possono avviare un percorso di trasformazione digitale.



A tal proposito l’associazione ha sottoscritto convenzioni con professionisti del settore, tra i quali Matteo Di Oto, esperto web designer e digital marketer. Il 2020 ha infatti ulteriormente messo in crisi le imprese del settore commercio, già provate da anni difficili. Le chiusure forzate a causa della pandemia hanno drasticamente ridotto le attività di tanti esercizi commerciali, spesso a favore dei big dell’ecommerce. Se da una parte l’emergenza sanitaria ha portato un’accelerazione del commercio elettronico, con un forte aumento delle vendite online, dall’altra le vendite dei negozi sono drasticamente calate. Tutte le aziende che desiderino essere presenti sul web, o che abbiano bisogno di assistenza o semplicemente vogliano avere maggiori informazioni potranno contattarci via mail all’indirizzo comunicazioni@confcommerciolaspezia.it lasciandoci il proprio recapito telefonico. Le aziende interessate saranno ricontattate al più presto dai professionisti convenzionati con l’associazione. La prima consulenza è gratuita.