Differiti i termini per il pagamento dei canoni demaniali

La Spezia - Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha firmato oggi un’ordinanza per consentire, ad esclusione delle grandi derivazioni idriche, il differimento dei canoni demaniali idraulici per il 2020, stabilendo il termine di pagamento in 90 giorni dal ricevimento dell’avviso (anziché 30 giorni).



“Questa ordinanza – spiega l’assessore alla Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – è un segnale di attenzione nei confronti del settore della nautica da diporto, a cui Regione garantisce in questo modo una risposta tempestiva. Questa emergenza ha inevitabilmente determinato conseguenze pesanti anche sul questo comparto produttivo, vitale per un territorio come il nostro, in particolare alla foce del Magra. Da parte di Regione Liguria c’è la massima attenzione e vicinanza in questo momento di criticità legato all’emergenza Covid”.