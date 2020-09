La Spezia - Nuovo record di raccolta differenziata alla Spezia: a luglio 2020 il comune capoluogo ha raggiunto il 76,8 per cento di rifiuti raccolti in maniera differenziata. "Al nostro insediamento, a luglio 2017, registravamo un 62,6 per cento, direi che abbiamo fatto passi da gigante per migliorare la qualità del vivere degli spezzini", osserva l'assessore competente Kristopher Casati.