Difesa personale, corso gratuito dedicato alle donne

La Spezia - L'autodifesa in caso di aggressione è possibile, a tutti. Non solo è permessa dalla legge, ma sopratutto realizzabile in pratica. Basta però avere consapevolezza di cosa poter fare con la propria forza fisica e la propria testa. L'Accademia Arti Marziali organizza con la collaborazione e il patrocinio degli Assessorati allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune della Spezia un corso propedeutico alla difesa personale con il metodo MGA, gratuito, dedicato alle donne di qualsiasi età che vogliano acquisire una conoscenza minima su come evitare e affrontare spiacevoli situazioni. L'MGA è il metodo globale di autodifesa elaborato dalla FIJLKAM (la federazione di judo, lotta, karate e arti marziali costituita nell'ambito del CONI) utilizzando alcune tecniche semplici presenti nelle varie discipline federali e adatte a essere poste in essere da chiunque possa trovarsi in situazione di pericolo. Gli insegnanti di MGA non solo debbono essere istruttori federali nelle varie di discipline (quasi tutti "Maestri" di judo, lotta, karate, ju-jutsu, aikido), ma anche avere seguito corsi appositi per l'insegnamento del "metodo" a persone comuni e non ad atleti. Il corso, articolato in 4 lezioni teorico/pratiche, si svolgerà presso il Palasport G.Mariotti della Spezia da martedì 23 gennaio prossimo, con cadenza bisettimanale, il martedì e il venerdì, dalle 18 alle 19. Le lezioni pratiche saranno tenute dagli insegnanti Maestro Sauro Soliani e Augusto Peghini, mentre gli approfondimenti teorici sono affidati, per la parte psicologica, alla dott.ssa Chiara Maddalena Sannino, che affronterà gli aspetti emotivi delle situazioni di violenza, anche tra le mura domestiche, e per la parte legale al dott.Alessandro Casseri, magistrato onorario e istruttore di MGA, per la definizione dei limiti della legittima difesa. L'abbigliamento è estremamente semplice: bastano una maglietta e i pantaloni, non servono le scarpe perché si usa il "tatami", il tappeto tipico delle arti marziali. Per informazioni e per adesioni è possibile utilizzare la casella di posta elettronica saurosoliani@gmail.com oppure il cell. 329 5615582 entro il 22 gennaio. Il corso è a numero chiuso fino ad un massimo di 15 partecipanti. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.