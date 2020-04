Difesa personale, con l'isolamento le lezioni si fanno in streaming

La Spezia - La necessità di contenere la pandemia di coronavirus costringe tutti a stare a casa e l’A.P.D. Karakal Training Italia sposta il proprio corso di autodifesa metodo Krav Maga in formato “smart”, proponendo video lezioni interattive tenute dall’istruttore Davide Franceschini direttamente sul proprio profilo Facebook in diretta e poi messe a disposizione in streaming sulla pagina ufficiale del corso.

Le “lezioni” si tengono il lunedì e il mercoledì dalle 19.00, sono assolutamente aperte a tutti quelli che vogliano, per interesse o anche solo per passare una mezz’oretta differente, parteciparvi.

I temi trattati sono quelli classici della difesa personale e del combattimento non sportivo dove tecniche e strategie si intersecano e si integrano, inoltre chi avesse curiosità, dubbi o domande da porre può farlo direttamente confrontandosi in diretta con l’istruttore che è anche autore del libro: “KRAV MAGA: Strategia, psicologia e emozionalità nella difesa personale” che è stato recentemente nominato tra i migliori manuali di Krav Maga del 2020 dal sito di recensioni professionali DaySicilia.com. Per Info 348 4326277, www.karakaltrainingitalia.com, Facebook: Krav Maga Autodifesa La Spezia, Instagram Karakal.kravmaga.laspezia.