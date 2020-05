Diecimila euro donati alla Asl dagli spezzini per l'emergenza coronavirus

Un conteggio che non tiene conto dei materiali acquistati e forniti in seguito alle raccolte fondi.

La Spezia - Ha superato i diecimila euro la somma delle donazioni in denaro che sono state fatte dagli spezzini a favore della Asl 5 per aiutare il sistema sanitario ad affrontare l'emergenza coronavirus. Ovviamente si tratta del solo conteggio delle dazioni effettuate in euro e non di quelle che, tramite raccolte fondi anche molto partecipate, hanno consegnato alla dirigenza della Asl 5 respiratori, saturimetri, dispositivi di protezione individuale...



La cifra raggiunta al 5 maggio è pari a 10.435 euro, in particolare grazie a tre aziende (Fvf Srl, Microdata due Srl e Omci Aereotermica Srl) che hanno donato 3mila euro ciascuna. Seguono con 300 euro il Cai - Club alpino italiano, con 250 euro la sigla sindacale First Cisl Liguria - La Spezia, con 200 l'Istituto Mazzini (Z. S. - A. S.), con 130 euro la Pro loco Biassa e con 90 euro il Liceo Mazzini (M.N.). La restante parte della somma è stata donata da sette privati cittadini.