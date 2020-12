Didattica in presenza, un questionario per decidere come funzionerà il servizio del trasporto pubblico

La Spezia - Dunque, salvo sorprese, è fissata al 7 gennaio la ripresa della frequenza scolastica per il 50% degli studenti degli istituti secondari di secondo grado, sulla base di un piano predisposto da un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura della Spezia. Per garantire un servizio più efficiente e sicuro, Atc Esercizio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale della Spezia, ha predisposto un questionario per rilevare il fabbisogno e dei servizi, che i ragazzi delle scuole secondarie potranno trovare sui siti internet e sulle bacheche elettroniche delle proprie scuole.



Si raccomanda un’accurata compilazione del questionario: più saranno precise le informazioni che i ragazzi forniranno, maggiore sarà la possibilità di offrire un servizio che soddisfi le loro esigenze ed una fruizione degli autobus in piena sicurezza. Dal 7 gennaio ci sarà un forte potenziamento delle corse. Gli orari dei mezzi pubblici previsti in relazione alla fascia oraria di ingresso e di uscita dalle singole scuole saranno pubblicati sui siti internet di Atc e degli istituti, che si raccomanda vivamente di consultare.