Diciamo addio ai cotton-fioc

La Spezia - Il divieto di commercializzazione scatterà a partire dal 2019 e sarà accompagnato da un finanziamento di 250mila euro per una campagna pubblicitaria contro la dispersione di plastica nell’ambiente. Si, non è uno scherzo, dal 2019 non potrete più comprare i cotton fioc. Non c’è da preoccuparsi per chi oggi li usa, comunque: verranno sostituiti da quelli biodegradabili che non creano danni all’ambiente come invece avviene nel caso di smaltimento errato delle plastiche. Si tratta di un emendamento, proposto e approvato alla camera, alla manovra di bilancio. E', più precisamente, una delle tante battaglie della guerra alla plastica già iniziata da governo e Parlamento negli ultimi tempi. L'Italia è il primo paese ad adottare questa misura e dal primo gennaio 2020 il divieto verrà esteso anche ai prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.