DemoseNaMan, la raccolta fondi per il Sant'Andrea supera gli 85mila euro

La Spezia - Se è vero che un piccolo gesto può fare la differenza, quando sono tanti a partecipare si può fare la storia. DemoseNaMan è la raccolta fondi partita nella giornata di ieri proprio in un periodo in cui siamo obbligati a non avere contatti fisici. I risultati in pochi giorni sono strabilianti: centinaia di donazioni hanno già portato la cifra raccolta a oltre 86mila euro. Come detto, l'intero contributo sarà devoluto al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Sant'Andrea della Spezia per il rafforzamento della terapia intensiva ed ogni € trasferito verrà rendicontato a tutti i donatori. La mission è quella di realizzare cambiamenti positivi e consentire alle persone di aiutarsi fra loro. Non a caso la coppia più social del momento, TheFerragnez, ha scelto questa stessa piattaforma per veicolare la propria iniziativa e sono stati l'esempio per centinaia di altre campagne a sostegno degli ospedali in tutta Italia. Vuoi donare? Collegati a questa pagina.