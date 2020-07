Demanio cerca chi si occupi di portare le auto al cimitero

La Spezia - Chi si occuperà della demolizione di veicoli per conto del pubblico nei prossimi tre anni alla Spezia? A questa domanda intende rispondere il bando pubblicato dall'Agenza del Demanio della Liguria, che intende affidare, per l'ambito provinciale spezzino, il servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza ed eventuale radiazione dal pubblico registro automobilistico di mezzi confiscati e in generali sottoposti alle procedure di alienazione previste dal Dpr 189 del 2001. Procedure che prevedono entrate per il Demanio, dal momento che chi si farà carico del prelievo e della distruzione dei mezzi dovrà pagare una somma per ognuno di essi. Somma che altro non è che la base d'asta: in particolare, si tratta di 224 euro ad autocarro (peso superiore alle tre tonnellate e mezzo), 78 euro ad autoveicolo (peso inferiore alle tre tonnellate e mezzo), infine 6 euro per moto, motorini, microcar e biciclette. I partecipanti avranno facoltà di rialzare su queste basi d'asta in modo da rendere più golosa la loro offerta.



La spunterà chi proporrà la soluzione più vantaggiosa, che non contempla solo quanto si è disponibili a pagare per accaparrarsi i mezzi destinati all'inferno, ma anche i giorni di franchigia offerti per il ritiro dei veicoli, compresi tra un limite minimo di tre e un tetto di dieci. Per presentare la busta c'è tempo fino a mezzogiorno del prossimo 9 luglio, indirizzandola alla stazione appaltante del Demanio a Genova. Necessario altresì versare una cauzione provvisoria di 10mila euro. Informazioni dettagliate e incartamenti sono disponibili sul sito dell'Agenzia del demanio, sezione 'Gare e Aste – Forniture e altri servizi'.