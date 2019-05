Deliberato il contributo di 128mila euro per il Palio del golfo 2019

La Spezia - La giunta Peracchini ha deliberato il riconoscimento di un contributo pari a 128mila euro a sostegno dell’organizzazione del Palio del Golfo. Il contributo è stato concesso a seguito della presentazione da parte del Comitato delle Borgate del programma della 94^ edizione del Palio del Golfo. Con questo atto amministrativo, appena deliberato, si procederà alla liquidazione del 50% del contributo economico e la restante parte sarà erogata solo dopo che il Comitato della Borgate avrà presentato un ulteriore programma legato alle iniziative collaterali della disfida remiera.



Nella Delibera di Giunta si stabilisce inoltre che eventuali iniziative ed eventi non approvati dall’amministrazione non potranno essere rendicontati per il riconoscimento della restante parte del 50%.



“Il Palio del Golfo – ha dichiarato l’assessore Kristopher Casati - è una delle manifestazioni di punta che vogliamo sostenere e valorizzare. Per questo motivo quest’anno abbiamo deciso di aumentare il contributo di 13.000 euro per fare fronte a maggiori spese richieste dalle nuove procedure in materia di sicurezza e dare, allo stesso tempo, una ulteriore mano al Comitato delle Borgate che organizza l’evento. Ci stiamo avvicinando a grandi passi a questa nuova edizione col consueto entusiasmo che ci ha contraddistinto in questi ultimi due anni - conclude Casati - e ci auguriamo che anche la novantaquattresima edizione sarà accolta con gioia e grande partecipazione”.



Infine per quanto riguarda l’aspetto prettamente sportivo sempre nell’atto amministrativo è specificato, per la prima volta, che eventuali fatti ed eventi di carattere antisportivo come ad esempio situazioni legate al doping, che abbiano creato un danno alla manifestazione o agli Enti, Istituzioni ed associazioni collegate, potranno essere oggetto di un taglio al contributo previsto valutato in proporzione ai fatti ed eventi e di conseguenza trattenendo le somme dei contributi riconosciuti alla o alle Borgate coinvolte.