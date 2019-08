Degrado, album dal Favaro: "La città non è solo la Morin"

La Spezia - "Noi residenti in Via Dorgia e Via Ticino siamo abbandonati dal nostro Comune. Mentre al centro del Favaro viene fatta manutenzione delle aree verdi tra i palazzi, dove abitiamo noi... il nulla". La lettera di una spezzina, corredata da ampio materiale fotografico, richiama l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla situazione di parte della periferia nordorientale del capoluogo.



"Vorrei invitare il Sig.Sindaco a farsi ritrarre nei seguenti luoghi - scrive la lettrice -: area dismessa ex distributore, abbandonato da anni, in piena zona rotatoria, di cui non si conosce il futuro utilizzo; Canale Dorgia nel pieno rigoglio estivo aspettando la tanto sospirata pulizia che, come ogni anno, arriverà solo ad inizio autunno (si spera). Ma l'estate ci ha regalato invasioni di zanzare; striminzita ed "unica" passerella sul canale, che dovrebbe essere allargata; nel totale abbandono dell'area verde davanti alle scuole elementare e materna del Favaro. Da mesi ho inseguito inutilmente il responsabile per avere taglio erba e siepi!".



Chi ci scrive sottolinea che "non esistono solo la Passeggiata Morin e i giardini pubblici, quella è la cartolina per i turisti. Ma il 90 per cento degli spezzini vive nei quartieri periferici abbandonati al degrado. Invito i miei concittadini a indignarsi, l'indignazione è coscienza critica, è presa in carico di un problema da risolvere".