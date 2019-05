Defibrillatore e tecniche di soccorso. Corso di formazione accreditato Ecm

La Spezia - Nuovo corso di aggiornamento per infermieri, operatori sanitari e altri professionisti del settore accreditato Ecm. Il seminario servirà ad approfondire l’attività didattica necessaria per

maturare ed apprendere una serie di informazioni e tecniche di fondamentale

importanza per utilizzare, con successo il defibrillatore semiautomatico esterno, anche chiamato, in breve, Dae ed eseguire le manovre di Rcp In particolare si tratta di un corso di aggiornamento, da 8 crediti, per esecutore Blsd con abilitazione all’utilizzo del Dae in tutta Italia.

L’evento, previsto per il 1° giugno in Via Taviani dalle 15 alle 19, prevede un contributo di 70 € per gli iscritti all'ordine la Spezia (versare solo 60 euro, 10 sono a carico di Opi La Spezia) . Il versamento sarà di di 90 € per i non iscritti. Il pagamento dovrà avveninre tramite conto corrente Ecm, IT70T0200822700000105057872 intestato a “Ordine infermieri di Imperia” co la causale “Corso Blsd 1 Giugno 2019”. Il corso sarà attivato al raggiungimento di 12 iscritti che saranno contattati direttamente per la conferma.



Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito www.ordineinfermierimperia.it deve essere inviato 010-9750616 o email a im.opiblsd@gmail.com oppure al numero a 3914595611.Tutti i Partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione (valevole per il permesso retribuito e come punteggio secondo la normativa vigente per i concorsi), l’attestato e il tesserino regionale. Per ogni informazione contattare im.opiblsd@gmail.com oppure telefonare al 3914595611.