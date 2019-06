Debutta ufficialmente il "Comitato Fossitermi"

La Spezia - Domani, giovedì 27 giugno, alle ore 18, presso il Centro civico Nord, ex circoscrizione – Largo Vivaldi, La Spezia, verrà presentato il Comitato Fossitermi. Dopo quattro anni dalla sua nascita come gruppo spontaneo, abbiamo deciso di costituirci in associazione per avere un maggior peso presso le istituzioni. I nostri obbiettivi principali restano: sicurezza, manutenzione e pulizia della zona.

Domani ci presenteremo in questa nuova veste agli abitanti dei quartieri di Fossitermi e La Scorza e sarà anche un momento di socializzazione e di conoscenza fra cittadini. L’associazione, che è rigorosamente apartitica e si fonda sul volontariato, è aperta a nuove iscrizioni.



(foto: repertorio)