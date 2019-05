De Terminal pronto a riaprire, con la formula di sempre

L'Adsp ha accettato la proposta ricevuta da parte di Occhiuzzi, gestore della struttura nelle ultime due estati: "Accoglieremo eventi ed iniziative di associazioni, gruppi e collettivi".

La Spezia - E' questione di giorni, poi sulla banchina Thaon di Revel verrà nuovamente il momento di De Terminal. La società Nora, di Stefano Occhiuzzi, ha infatti ottenuto la concessione della struttura per quattro anni da parte dell'Autorità di sistema portuale e non appena saranno concluse le pratiche autorizzative comunali riaprirà i battenti di una delle novità estive degli ultimi anni.



Occhiuzzi nei mesi scorsi ha presentato una proposta agli uffici di Via del Molo che, dopo la pubblicazione sull'albo pretorio, vista l'assenza di progetti alternativi hanno inviato la pratica al Comitato di gestione che ha approvato la concessione.

Dopo due anni di attività, conclusi con qualche polemica con l'amministrazione comunale, De Terminal ritorna dunque ad arricchire l'offerta culturale e dello svago dell'estate spezzina. Questa volta senza la collaborazione della Cooperativa mitilicoltori spezzini.



"Siamo entusiasti di questa ulteriore opportunità. A breve - dichiara Occhiuzzi a CDS - comunicheremo il programma delle nostre iniziative. Partiremo con il trasferimento al De Terminal dei progetti di Bacchus, che chiuderà per la stagione estiva. Gli spazi, come è accaduto negli anni scorsi, saranno a disposizione delle proposte di associazioni, collettivi e gruppi per mostre, presentazioni, concerti, performance. Inoltre ci sono stati contatti con Umberto Bonanni, direttore artistico di SpIn, per svolgere una programmazione in consonanza con la proposta lanciata dall'amministrazione comunale".