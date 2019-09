De Luca: "Servono nuovi cassonetti in Via XXVII Marzo"

La Spezia - Sollecitato su segnalazioni di diversi residenti, Luigi De Luca capogruppo di Spezia Vince, ha presentato un’interpellanza all’amministrazione comunale segnalando i disagi che si sono venuti a verificare a seguito di modifica e nuovo posizionamento dei cassonetti rifiuti in via XXVII Marzo e specificatamente tra lo stallo posto c/o il castello S.Giorgio e quello subito successivo posto nella discesa di via XXVII Marzo che porta verso via XX Settembre. "Questa modifica ha comportato una distanza troppo lunga tra una postazione e l'altra da poter essere effettuata a piedi dai numerosi residenti in gran parte anziani delle zone di scalinata Guidoni, scalinata Cernaia, via XXVII Marzo dal numero civico 40 in poi che necessitano di aiuto quotidiano e con evidenti difficoltà deambulatorie". L'area dei Colli

e delle scalinate riconducibili ad essa è una zona ad alta intensità di cittadini anziani. De Luca chiede di valutare la possibilità di installare una postazione intermedia tra le due postazioni prendendo in considerazione le due ipotesi: inserire uno stallo in Via XXVII Marzo all’altezza della Scalinata Itala Mela o in Via XXVII Marzo all’altezza del numero civico 56.