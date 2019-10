De Benedetto: "Sanità grande emergenza del territorio, venerdì scendiamo in piazza per difenderla"

La Spezia - "La sanità è la grande emergenza del territorio spezzino ed è segno di responsabilità delle forze politiche essere presenti alla manifestazione di venerdì per partecipare ad una grande battaglia di civiltà a difesa dei malati". Lo afferma Nicola De Benedetto, segretario provinciale di Sinistra italiana, intervenendo in merito alla condizione di emergenza della sanità locale, al di là della questione del nuovo ospedale.



"La retorica non serve a nulla, né la continua strumentalizzazione del ceto politico sulla pelle dei cittadini in difficoltà e di coloro che non possono permettersi le cure. Noi saremo presenti in piazza - annuncia De Benedetto - perché crediamo che una delle grandi priorità della politica oggi sia quella di rimettere al centro i diritti fondamentali garantiti della nostra Costituzione e di conseguenza tutte le forme di assistenza tese alla tutela del malato.

Non serve a nulla far propaganda continua sulla qualità dei nostri medici - che in molti casi è indiscutibile - se la disorganizzazione generale della Asl ne determina di fatto i continui trasferimenti. Così come non è più tollerabile sopportare liste d’attesa infinite per prestazioni urgenti, che spesso sottintendono il passaggio ai privati.

La problematicità della sanità in Liguria non è un fenomeno risalente ad oggi. Vi sono contesti sui quali la precedente giunta regionale ha ampiamente disatteso le aspettative dei propri elettori, anche ovviamente sul territorio spezzino. L’approvazione di quella legge “salva primari”, che concretizzò la possibilità, per questi ultimi, di lavorare e operare sia negli ospedali che nelle cliniche e negli studi privati, facendo venire meno un vincolo di esclusività, segnò una forte discrepanza rispetto al nostro modo di concepire il modello sanitario, che deve restare pubblico e garantire quell’inviolabile diritto alla salute che deve rimanere universale.

Ma nell’acquisire responsabilità conclamate della giunta Burlando non è pensabile che quella Toti faccia anche peggio, alludendo di fatto alla dismissione pubblica delle forme di assistenza fondamentali, concedendo ad Alisa di produrre una riorganizzazione tendenzialmente privatistica del servizio pubblico o permettendo che la crisi del sistema ASL 5 scarichi le sue contraddizioni sull’affidabilità generale del reparto sanitario.

Proprio a tutela dei malati e al di là dell’autoreferenzialità delle logiche politiche, è oggi importante ricostruire una visione strategica in grado di recepire le importanti richieste che arrivano dalla nostra provincia, garantendo la presenza di un ospedale efficiente, assicurando la territorialità dei servizi e manifestando un’attenzione verso i cittadini seria e competente, che sappia prescindere da tutte le dinamiche che pregiudicano l’assistenza del malato, compromettendo di fatto il pieno riconoscimento della sua dignità".