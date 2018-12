Dati del Sole24Ore, Asti a Veschi: "I primi atti della giunta Peracchini sono dell'autunno 2017"

La Spezia - In merito ai dati elaborati e forniti dal Sole 24 ore sulla qualità della vita, l’assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della città Paolo Asti risponde a Moreno Veschi, esponente di Articolo uno - Mdp.



“Moreno Veschi assomiglia a quei gentiluomini di campagna che, ormai in evidente stato di senilità, scambiano il periodo della semina con quello del raccolto. Non può essere che così se l’esponente di Articolo Uno MDP, in recenti dichiarazioni, addebita alla giunta Peracchini la responsabilità della caduta di dieci punti della nostra città nella classifica di Sole 24 Ore per la qualità della vita redatta per il 2017. Infatti, come gli elettori ben sanno, mentre Veschi dimentica, la nuova amministrazione si è insediata a metà del mese di luglio dell’anno in questione e ha cominciato a compiere i primi atti amministrativi con l’inizio dell’autunno. Anche nell’azione di guida di una città, come in qualsiasi altra condizione della vita, c’è un periodo dedicato alla semina e uno alla raccolta e, non può essere altro che per questo principio che la responsabilità della caduta negli inferi della classifica sia da addebitare all’azione dell’amministrazione precedente.

Veschi ha poi l’ardore di parlare di turismo e di cultura. Per quanto riguarda il primo argomento voglio rassicurarlo: mentre del Distretto turistico, costituito dal mio predecessore e tenuto a battesimo dall’ex senatore Caleo, non se ne sa più nulla da oltre un anno, non vedendo l’ombra di un finanziamento, la giunta Peracchini lunedì scorso, dopo un accordo con i sindaci dei comuni di Porto Venere, Ameglia, Lerici, Riccò del Golfo e Aulla, ha deliberato la costituzione della Dmo, concordandone nel dettaglio le attività con le categorie produttive, creando così lo strumento utile, finanziato con la tassa di soggiorno, per uscire dall’improvvisazione precedente alla programmazione necessaria di un’economia che continua a crescere anche nel 2018. Moreno Veschi è certamente un attento lettore della stampa locale e nazionale, ma commette l’errore di scambiare la lettura con la cultura: passi che non gli interessino le mostre prodotte dai nostri musei a cui non l’ho mai visto presente, passi che non gli interessi il Jazz così da non vederlo applaudire il giornalista di Repubblica Rampini durante il festival del luglio scorso dedicato a Martin Luter King, ma se non ha colto che la stagione del Teatro Civico prodotta da una giunta di “destra” ha di fatto esaurito gli abbonamenti, comincio a pensare che forse sia meglio che si goda la meritata pensione conquistata con quindici anni di serrato lavoro presso la Regione Liguria, dimenticando la politica attiva. In vero qualche problema lo abbiamo in ambito culturale ma che ormai abbiamo risolto: il termine dei lavori della biblioteca Mazzini appaltati dalla giunta precedente la cui ristrutturazione è stata più lunga e più costosa di quanto era stato ipotizzato. La mancanza di personale frutto della pessima programmazione, che se da un lato guardava alla nuova Beghi, con situazioni più complesse da gestire sul piano logistico, dall’altro non teneva conto che l’ultimo concorso per bibliotecario risale al 1994, da cui ovviamente oggi è impossibile acquisire risorse da inserire in organico, come invece è stato fatto per la polizia municipale, costringendoci così a correre ai ripari con l’esternalizzazione del servizio."