Danzaterapia e creativa, un nuovo strumento nel sociale

La Spezia - Sabato 19 e domenica 20 ottobre l’Associazione ‘Il mondo di Isa il Corpo delle Emozioni’ ha organizzato un seminario di danza creativa e danzaterapia tenuto dalla dottoressa Simona Zaccagno. L’iniziata, patrocinata dal Comune della Spezia, si terrà in via Privata da Passano 67/71 alla Spezia. I lavori inizieranno sabato 19 ottobre dalle 10 alle 13 con una sessione dedicata alla Formazione degli operatori. Dalle 15 alle 16.30 invece si terrà un laboratorio integrato.

Domenica 20 sempre dalle 10 e fino alle 12 avrà luogo un laboratorio integrato. Nel pomeriggio dalle 13.30 fino alle 15 si proseguirà con la formazione agli operatori. ‘I Corpi sono luoghi di esistenza…I corpi sono luoghi di esistenza e non c’è esistenza senza luogo, il corpo è l’essere dell’esistenza’.



"Lo scriveva - spiega la dottoressa Zaccagno - Jean-Luc Nancy nel suo testo “Corpus”, e se è vero che il corpo è l’essere dell’esistenza la danzaterapia e la danza creativa creano e veicolano l’esistenza. Ogni esperienza di vita passa attraverso il corpo; nel corpo, nella gestione delle sue tensioni, nella percezione dello spazio, nei gesti e nelle posture che ci caratterizzano c’è scritto chi siamo, come ci percepiamo, come ci relazioniamo e come ci muoviamo nel mondo.

All’interno di questa visione la possibilità di avvicinare ogni tipo di corpo alla propria possibilità creativa, toccando così il piacere di creare danza e di essere in danza, è non solo uno strumento di benessere psicofisico personale ed individuale ma diventa, se vissuto in prima persona, un vero e proprio strumento di lavoro nel sociale. La proposta laboratoriale è prima di tutto esperienza personale e quindi luogo di discussione, confronto e scambio teorico-tecnico.



Il linguaggio della danza e danzaterapia può aumentare i gradi di espressività individuale, questo processo dà la possibilità al corpo di sentire e vivere la presenza, lo spazio personale e quindi lo spazio relazionale, il sentimento di integrazione e i confini… Per l’operatore che lavora in campo sociale indagare tali nuclei personali è una ricchezza in termini di strumenti individuali di lavoro da applicare nella pratica quotidiana e nello stesso tempo è un appoggio personale e individuale. Le proposte che si succederanno vedranno in primo piano l’uso della Metodologia Fux della danzaterapia e del modello psicofisiologico-integrato del professor Dott.re Vezio Ruggieri". Per informazioni ed iscrizioni Tel 349 1476713 Mail f.federica84@gmail.com



Simona Zaccagno, dottoressa in Psicologia Clinica e di Comunità, si laurea presso L’ Università di Roma La sapienza con una Tesi di ricerca sulle modalità tattili nell’organizzazione dei vissuti emozionali, possibili applicazioni dell’uso della creta nell’arteterapia. Arteterapeuta e Danzaterapeuta, consegue il Master Triennale in Artiterapie ad Orientamento Psicofisiologico Integrato, direttore Scientifico Prof. Vezio Ruggieri. Dal 2008 al 2014 collabora con la cattedra di Psicofisiologia Clinica, prof. Vezio Ruggieri. Una collaborazione, quella con il Prof. Ruggieri, che ancora oggi continua volgendo un particolare interesse al tema della danzaterapia in psicofisiòlògia. Approfondisce la sua formazione come danzaterapeuta avvicinandosi anche alla “Metodologia Fux”. Frequentando e studiando a stretto contatto con la stessa Maria Fux nel suo centro creativo della danzaterapia a Buenos Aires, Argentina. È proprio in questa occasione che approfondisce lo studio del tango e della tangoterapia come possibile espressione e integrazione della personalità. Conduce gruppi di Arteterapia e Danzaterapia lavorando in contesti scolastici e clinici per l'integrazione di minori con disabilità cognitive o problematiche relazionali-comportamentali. Il lavoro condotto è caratterizzato dall’uso della danzaterapia come canale prediletto; in interazione, quando necessario, con la musicoterapia, l’arteterapia plastico pittorica e la danza creativa. La metodologia clinica che fa da sfondo è quella psicofisiologica. Dal 2009 gestisce percorsi di sostegno psicologico individuali e di gruppo. Dal 2010 conduce costantemente laboratori di formazione per operatori e professionisti del settore. Lavora nella conduzione di gruppi di assistenza genitoriale. Collabora con la ASL Roma B in progetti di arteterapia e danzaterapia per minori. È docente della sede di Roma dello I.A.T.S.C Istituto di Arti Terapie e Scienze Creative ARTEDO.