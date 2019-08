Danneggiato il cornicione della Provincia, intervento urgente

La Spezia - Il cornicione del quinto piano e il parapetto di copertura del Palazzo della Provincia sono usciti malconci dalle ondate di maltempo del 2018. Necessario quindi correre ai ripari, demolendo e ricostruendo ove necessario. Per questo l'amministrazione provinciale nei giorni scorsi ha affidato in via d'urgenza l'intervento in via diretta alla Rossi Costruzioni, rispettando il principio di rotazione in quanto la ditta quest'anno non ha mai offerto i suoi servigi a Via Veneto. Un cantiere flash del valore complessivo di 20mila euro.