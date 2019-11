Dallo Iat all'ex Provveditorato, la Provincia vende i suoi beni

La Spezia - Dallo Iat dei giardini pubblici all'ex Provveditorato, dall'autorimessa a dei fabbricati fivizzanesi. L'ente Provincia della Spezia lancia un'asta pubblica di beni immobili di sua proprietà, operazione che potrebbe consentire a Via Veneto di rinverdire un po' le casse. Il lotto di maggior valore, stando alle basi d'asta, è il menzionato edificio che è stato sede dell'ex Provveditorato agli studi, all'87 di Viale Italia: si parte da ben un milione e 550mila euro. Piano seminterrato, tre piani fuori terra da 465 metri quadrati l'uno, impiantistica in buona forma. Sempre in Viale Italia si trova un altro pezzo che l'ente provinciale vuole alienare: si tratta di una palazzina d'epoca su due piani con adiacente corte pertinenziale. L'abitazione, che si estende su 200 metri quadrati, parte da 356mila euro. Ammonta invece a 596mila euro la base d'asta dell'immobile Villetta, collocato all'interno del plesso scolastico sede dell’Istituto alberghiero Casini. Piano terra, primo piano e area esterna esclusiva.



L'immobile sede dello Iat (Informazione accoglienza turistica), immerso nei giardini storici all'angolo con Via Diaz – 127 metri quadrati più area esterna pertinenziale – parte da 251mila euro. Mentre è di 97mila euro la base d'asta per il lotto composto da due unità immobiliari – da 100 e 138 metri quadrati – nel centro abitato di Fivizzano. Di poco inferiore (89mila euro) quella per il compendio immobiliare Bracco, in fregio all'Aurelia, nel territorio comunale di Deiva Marina. Il complesso, “inabitato, inabitabile e inagibile”, come si legge nelle carte della Provincia, è composto da una casa cantoniera, l'ex albergo Pippo Cella e un migliaio di metri quadrati di ex sede stradale. All'asta anche la sede dell'autorimessa provinciale, in Via XXIV maggio: oltre 240 metri quadrati complessivi con possibile suddivisione in sette box auto. E una decina è possibile ricavarne nell'area scoperta che completa il lotto, vendibile, appunto, anche frazionato: base d'asta 424mila per la struttura coperta, 95mila per l'esterno. La seduta dell'asta – che toccherà anche altri immobili di minor valore, soprattutto terreni - si terrà il 29 novembre nella sala multimediale della Provincia. Le offerte possono essere recapitate fino alle 12.00 del 28 novembre a mano o per posta. Tutti i dettagli sul sito dell'ente.