Dalle aule spezzine al Ministero, la Azzolina per il dopo Fioramonti

La Spezia - È Lucia Azzolina il nuovo ministro dell'Istruzione. Prende il posto di Lorenzo Fioramonti, Movimento cinque stelle, dimessosi ritenendo scarsi fondi riservati alla scuola nell'ambito della Manovra. La Azzolina, 37 anni, deputata del Movimento cinque stelle e sottosegretaria al Ministero dell'istruzione, è una docente originaria della provincia di Siracusa, vanta due lauree – in filosofia e in giurisprudenza – e dallo scorso agosto, quando non era ancora sottosegretario ma responsabile scuola dei grillini, è dirigente scolastico, essendo risultata tra i vincitori del concorso. Non avrà però in mano Università e Ricerca, che il premier Conte, spacchettando il Ministero, ha assegnato al rettore dell'Univeristà di Napoli Gaetano Manfredi.



Dopo la laurea in filosofia, conseguita (triennale più specialistica) all'Università degli Studi di Catania, ha frequentato con profitto la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) per salire in cattedra come docente di storia e filosofia. Superato l'esame finale, ha cominciato a insegnare le due materie umanistiche. Dove? Dalle nostre parti. Al Liceo scientifico Pacinotti della Spezia nell'anno accademico 2008/09, al Liceo classico costa nel 2009/10 e al Liceo Parentucelli l'anno successivo. Poi, nel 2013, è arrivata la seconda laurea, all'Università di Pavia, grazie alla quale la prof.ssa Azzolina ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico. E nel 2014, quando era di ruolo All'Iis 'Quintino Sella' di Biella, è tornata nello Spezzino a un convegno sulla riforma della scuola proposta dal Governo Renzi tenutosi al Parentucelli Arzelà.



A.B.-N.R.