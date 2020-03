Dalla Val di Magra buona parte dei nuovi ricoverati

La Spezia - Arrivano in buona parte dalla Val di Magra gli undici nuovi ospedalizzati per coronavirus all'ospedale Sant'Andrea. Il totale ora è di 37 persone, 8 delle quali in Terapia intensiva. Per alcuni i sintomi sono fortunatamente lieve e non si esclude possano tornare a breve a casa e fare lì la degenza. Intanto dimissioni fatte per il paziente uno spezzino, originario della Val di Vara. Ai ricoverati in Asl 5 per Covid si aggiungono le persone spezzine ospedalizzate fuori provincia: una sarzanese ricoverata al Noa di Massa e una spezzina ricoverata il Lombardia. Intanto – dato della Protezione civile – i positivi nello Spezzino, tra ospedalizzati e no, sono sessanta.