Dalla Spezia alla Cina con gli studenti del Casini

La Spezia - Sono volati in Cina per scambiare i propri saperi culinari. E' l'esperienza portata a termine da alcuni studenti dell'Alberghiero Casini. A ricordare quanto sia saldo il legame con il paese orientale è l'assessore alla cooperazione internazionale.

"Aver dato la possibilità a questi cinque ragazzi spezzini di compiere un'esperienza così importante sotto il profilo professionale e umano è una delle mie più grandi soddisfazioni di amministratore dell'anno appena trascorso - ha detto l'assessore -. E' la prima delle azioni concrete che abbiamo realizzato dopo il viaggio in Cina con il sindaco Pierluigi Peracchini dimostrando che con tenacia e perseveranza si possono raggiungere in poco tempo importanti obiettivi anche con deleghe come gemellaggio e cooperazione internazionale che il sindaco mi ha voluto affidare. Voglio ringraziare Mattia Pinza per la sua sensibilità che si unisce a un sicuro spirito imprenditoriale che onora tutti gli spezzini".