Dalla Fondazione Carispezia aiuti al terzo settore per l’emergenza Covid

La Spezia - Fondazione Carispezia ha pubblicato gli esiti del bando “Emergenza Coronavirus – Sostegno straordinario alle Associazioni senza fine di lucro e agli Enti religiosi per le attività svolte in ambito socio-assistenziale”, che si è chiuso il 22 dicembre scorso.

Sono 51 le realtà del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana che riceveranno un sostegno dalla Fondazione per interventi che hanno contribuito, nel corso del 2020, a contrastare gli effetti negativi prodotti dal diffondersi dell’epidemia. Tra queste, 23 sono enti religiosi e 28 associazioni attive nell’ambito dell’assistenza alle categorie più fragili. L’importo massimo erogato per ciascuna realtà è pari a 2 mila euro; 60 mila euro sono le risorse messe a disposizione dalla Fondazione attraverso questo bando.

Si tratta così di un ulteriore sostegno che si affianca alle iniziative già messe in campo nel 2020 portando a 6 il numero dei bandi che la Fondazione ha dedicato al supporto del nostro territorio – e in particolare del Terzo Settore – per affrontare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Dalle risorse destinate a organizzazioni no-profit e enti territoriali per attività di assistenza e servizi alla popolazione durante il lockdown, ai sostegni straordinari a favore di associazioni culturali, sportive e, con questo ultimo bando, associazioni e enti religiosi impegnati in ambito sociale, al supporto per adeguare spazi socio-ricreativi per i più piccoli, come i centri estivi, fino agli aiuti alle scuole per favorire un rientro in sicurezza e potenziare attività e strumenti necessari a garantire lo svolgimento delle lezioni. Sono circa 850 mila euro i contributi che complessivamente la Fondazione ha messo a disposizione attraverso questi bandi, indirizzati a enti e realtà che operano in modo trasversale sul territorio e che svolgono una funzione vitale per la coesione e la vita della nostra comunità.

L'elenco dei contributi è disponibile sul sito www.fondazionecarispezia.it.