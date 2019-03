Dalla Bocconi al liceo Mazzini. Lo stilista Baldassarri "torna" a scuola

La Spezia - Il 28 marzo alle 10.30 al liceo Mazzini della Spezia si terrà una conferenza tenuta dal Maurizio Baldassarri,stilista di fama mondiale, docente onorario all'università Bocconi di Milano, impreditore lericino che “promuove la sua città natale “ in tutto il mondo.

“La conferenza - spiega in una nota Roseline Vandenbossche docente di conversazione francese al liceo Mazzini - si rivolgerà alle classe quinte del liceo,classe del linguistico e del economico-sociale. Per noi docenti è un onore poter ricevere lo stilista e imprenditore Baldassari ma è ancora più significativo potere far confrontare i giovani liceali con la realtà nel mondo del lavoro che rappresenta”.

“La conoscenza delle lingue - conclude la docente -, le diverse culture che lui ha incontrato nei diversi viaggi oltre oceano Giappone,China,USA sarà senza dubbio un arricchimento per i nostri studenti”.