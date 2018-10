Dall'Umbertino un gesto di solidarietà concreta

La Spezia - Lo scorso 17 giugno il Comune della Spezia, insieme al Quartiere Umbertino e alle tante associazioni che hanno voluto dare una mano, organizzarono l’evento della “Fontana Solidale” che aveva come scopo la raccolta fondi per il Centro Antiviolenza Irene e che coinvolse anche gli alunni e gli insegnanti delle scuole di Via Napoli e del 2 Giugno. Piazza Brin fu teatro di una giornata non stop di musica, sport, spettacolo e dibattiti, coorganizzata insieme all’Assesorato alle Pari Opportunità, retto dalla giovane Giulia Giorgi. Filo conduttore di tutto l’evento fu infatti il tema della lotta alla violenza sulle donne e sui minori. Oggi i cittadini del quartiere e le associazioni hanno donato generi alimentari, prodotti per i bambini e tantissimo altro che sono il frutto del lavoro svolto.